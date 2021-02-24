"Политэксперт" Дудкин, который принимал участие в эфирах российских телеканалов, распространял заказной контент, - СБУ

24 февраля, 2021, 17:09

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту" Юрию Дудкину, причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

По мнению следователей, по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канала) и отдельные блоггеры, финансировались из РФ.

По данным следствия, в информационной сфере "эксперт" совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент.

В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах.

Ему сообщено о подозрении по статьям: ст. 111 "Государственная измена", ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

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