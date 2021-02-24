"Готов поддержать Ляшко": Радуцкий заявил, что может сделать прививку "индийской" вакциной

24 февраля, 2021, 18:34

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что готов вакцинироваться вакциной Covishield

Об этом он написал на странице в Facebook .

"Готов поддержать главного санитарного врача Виктора Ляшко и лично прививаться препаратом Covishield", - написал Радуцкий.

По его словам, пока неизвестно продолжительность защиты после вакцинации. Впрочем, по утверждению Радуцкого, клинические испытания вакцины Oxford-Astra Zeneca свидетельствуют, что она полностью безопасна.

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"Как уверяет Виктор Ляшко, которому я полностью доверяю, иммуногенность вакцины (образование антител) составляет более 97%, эффективность - более 70%. Полную картину эффективности препарата среди различных возрастных групп можно будет получить только после завершения третьей фазы испытаний. Но пока нет сомнений, что это безопасный препарат. Я лично готов пройти прививки этой вакциной. Конечно, когда появится такая возможность, согласно утвержденному Национальному плану вакцинации ", - подчеркнул Радуцкий.

Черкасская область стала первой, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.

Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.

Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.

В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.

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