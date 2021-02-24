"Главное, чтобы была добровольной и эффективной": украинские церкви заявили, что не против вакцинации верующих

24 февраля, 2021, 21:04

В религиозных организациях и церквях Украины заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть, но добровольной

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Добровольность, доступность, безопасность", - отметили в Украинской греко-католической церкви.

Глава УГКЦ Святослав заявил, что религиозные деятели не должны быть промоутерами вакцинации, потому что это в компетенции медицинских работников, которые должны всесторонне информировать сограждан о преимуществах и рисках вакцинации.

"Главное, чтобы вакцинация была добровольной, эффективной и доступной", - сказал он.

По его словам, основным является то, чтобы государство обеспечило гражданам свободный выбор, вакцинироваться или нет, а также - какой именно вакциной.

Глава УГКЦ отметил, выбор вакцины важен не только с точки зрения ее эффективности и безопасности, а также технологии ее создания, ведь некоторые вакцины создаются способом, что нарушает значительные этические вопросы.

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Как сообщается, вопрос отношения Римско-католической церкви в Украине к вакцинации несколько дискуссионный, поскольку "в процесс изготовления некоторых вакцин была включена так называемая клеточная линия с тел абортированных детей. И это стало главным камнем преткновения, из-за которого в РКЦ не могут назвать вакцину этически безупречной".

В свою очередь епископ РКЦ в Украине Виталий Кривицкий заявил: "Ватикан позволил верующим выбирать: делать прививку или нет. И это очень важно подчеркнуть - вакцинация не является моральным долгом, поэтому должна быть добровольной".

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Исмагилов отметил, что мусульманский мир одобряет вакцинацию от коронавируса такой вакциной, которая является наиболее безопасной и полезной для человека, но какова из вакцин будет такой, пока неизвестно.

"По еврейскому закону, надо услышать мнение двух врачей. Надо получить духовное благословение, поддержку от Всевышнего, но и нужно самому делать какое-то действие. И, конечно, надо брать лекарства", - сказал глава Еврейской общины Киева Ионафан Маркович.

Маркович добавил, "в еврейской традиции самое важное - это жизнь. Надо больше стараться, чтобы оберегать жизнь человека. Если есть возможности предотвратить болезнь, мы стараемся к ним прибегать. Я думаю, что буду делать себе прививку, когда она станет у нас доступной".

В то же время церковь Московского патриархата, отмечают в Религиозно-информационной службе Украины, спровоцировала в соцсетях кампанию против "принудительной вакцинации", которую якобы готовит украинская власть. МП устроил опрос своих верующих, которых якобы будут силой вакцинировать, потому что законопроект об общественном здоровье предусматривал положение о "принудительной вакцинации". Теперь центр информации МП, ссылаясь на мнение своих верующих и цитируя их, настаивает, что люди не хотят прививаться.

Черкасская область стала первой, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.

Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.

Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.

В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин.

Впоследствии, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская заявила , что в Киеве 25 февраля начнется вакцинация от коронавируса.

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