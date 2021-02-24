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Espreso.tvСпорт"Гент" принял важное решение по трансферу форварда сборной Украины Яремчука

"Гент" принял важное решение по трансферу форварда сборной Украины Яремчука


фото: Getty Images
Бельгийский футбольный клуб "Гент" пообещал украинскому нападающему Роману Яремчуку отпустить его летом, если поступит достойное предложение

Об этом сообщает voetbalprimeur.be.

По информации издания, бельгийский клуб дал Яремчуку обещание отпустить его летом, если поступит достойное предложение.

"Гент" уже начал работу по поиску замены украинскому форварду, который неоднократно заявлял о желании перейти в один из топ-чемпионатов.

Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, в который перешел из "Динамо" за 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 25-летний украинец сыграл за "Гент" 30 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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