"Газпром" из-за запуска "Турецкого потока" досрочно расторг контракт с Румынией на транзит газа

24 февраля, 2021, 16:21

Российская компания "Газпром экспорт" и румынский газотранспортный оператор SNTGN Transgaz SA договорились досрочно расторгнуть контракт на транзит газа

Контракт был заключен до конца 2023 года, соглашение о его расторжении "обеспечивает получение остальных сумм, подлежащих выплате по существующему контракту", сообщает российский Интерфакс.

Румыния была частью западного газотранспортного коридора, по которому российский газ шел на юг Европы (через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, на запад Турции, Греции и в другие страны региона).

После запуска "Турецкого потока" в начале января 2020 года транзит газа через Румынию прекратился. Исключение составила неделя в июне, когда "Газпром" проводил профилактику на "Турецком потоке". С запуском "Турецкого потока" Румыния начала получать российский газ по новому маршруту - из Болгарии.

Расторжение контракта создает основу для заключения с сопредельными газотранспортными операторами соглашений о присоединении для точек приема-сдачи Исакча и Негру Вода / Кардам на границах с Украиной и Болгарией для бронирования участниками рынка.

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