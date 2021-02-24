"Это фактически нарушение прав человека": Кремень об отказе в услугах на украинском

24 февраля, 2021, 19:45

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что отказ в получении информации и услуг на украинском языке является фактически нарушением прав человека

Об этом написал на своей странице в Facebook .

"Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке - это фактически нарушение прав человека. Поэтому мы в первую очеердь занимаемся правозащитой", - отметил Кремень.

Он привел примеры подобных случаев.

"В частности, на Николаевщине в одном из супермаркетов командир воинской части по просьбе объяснить ему что-то на украинском получил "не просто отказ, а нецензурную брань". На днях к уполномоченному обратился ветеран Второй мировой войны, которому в аптеке нахамила продавщица после законного требования обслуживать его на украинском. В результате инцидента у пенсионера поднялось давление и он был вынужден вызвать "скорую", - отметил Кремень.

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По его словам, есть отдельные обращения, когда решениями судов установлены факты отказа отдельных субъектов хозяйствования применять государственный язык во время обслуживания граждан, сопровождающиеся оскорблениями и даже угрозами.

"Это нарушает их (граждан - ред.) права и наносит моральный вред. И именно в таких случаях мы будем действовать жестко. У нас нет задачи ездить с "патрулями", "языковыми инспекторами", которыми политики запугивают сегодня людей, пытаясь в любой способ отменить штрафы за нарушение языкового закона. Но у нас должны быть инструменты наказывать злостных нарушителей, которые игнорируют нормы Конституции и законов Украины, тех, кто унижает честь и достоинство людей за использование украинского, порочит государственный язык", - подчеркнул Кремень.

Напомним, в Днепре увоили баристу кафе Coffein, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

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