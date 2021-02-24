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Espreso.tvСпорт"Брюгге" потерял двух ключевых игроков перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы

"Брюгге" потерял двух ключевых игроков перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Основной вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, а также полузащитник Шарль де Кетеларе получили положительные результаты тестов на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

Миньйоле и де Кетеларе не имеют симптомов коронавируса, а ранее уже получали положительные тесты, которые оказались ложными.

Сегодня, 24 февраля, еще раз проведут повторный тест, по результатам которого станет известно, сыграют ли эти игроки в матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Шарль де Кетеларе является самым дорогим игроком "Брюгге". Ориентировочная трансферная стоимость 19-летнего хавбека составляет 16 млн евро. На его счету 34 матча, 3 мяча и 5 ассистов в этом сезоне.

Миньоле известный фанатам благодаря выступлениям за английский "Ливерпуль". Голкипер является основным и ключевым игроком "Брюгге". В этом сезоне вратарь провел 33 матча, из которых 13 "на ноль", пропустил 27 мячей.

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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

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