"Брюгге" потерял двух ключевых игроков перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы

24 февраля, 2021, 17:12

Основной вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, а также полузащитник Шарль де Кетеларе получили положительные результаты тестов на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

Миньйоле и де Кетеларе не имеют симптомов коронавируса, а ранее уже получали положительные тесты, которые оказались ложными.

Сегодня, 24 февраля, еще раз проведут повторный тест, по результатам которого станет известно, сыграют ли эти игроки в матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Шарль де Кетеларе является самым дорогим игроком "Брюгге". Ориентировочная трансферная стоимость 19-летнего хавбека составляет 16 млн евро. На его счету 34 матча, 3 мяча и 5 ассистов в этом сезоне.

Миньоле известный фанатам благодаря выступлениям за английский "Ливерпуль". Голкипер является основным и ключевым игроком "Брюгге". В этом сезоне вратарь провел 33 матча, из которых 13 "на ноль", пропустил 27 мячей.

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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

16 февраля стало известно, что перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус .

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

23 февраля голкипер бельгийского "Брюгге" Миньоле заявил, что настроен пройти "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

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