"Боруссия" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
24 февраля, 2021, 07:53
Сегодня, 24 февраля, менхенгладбахская "Боруссия" примет английский "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За свою историю "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити" встречались четыре раза. Трижды побеждали англичане, еще один матч завершился вничью.
Ответный матч состоится 16 марта. Начало встречи в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
24 февраля
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 2
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