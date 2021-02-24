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Espreso.tvСпорт"Боруссия" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Боруссия" - "Манчестер Сити": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 24 февраля, менхенгладбахская "Боруссия" примет английский "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За свою историю "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити" встречались четыре раза. Трижды побеждали англичане, еще один матч завершился вничью.

Ответный матч состоится 16 марта. Начало встречи в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

24 февраля

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 2

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