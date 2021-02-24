Более 30%: нефтегазовые доходы РФ резко снизились

24 февраля, 2021, 11:50

Объем нефтегазовых доходов РФ снизился в 2020 году на 2,3 трлн руб. (около $31 млрд), или на 30,4%

Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3% до 28%, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году - 39,3%)", - говорится в отчете.

Наибольшее снижение доходов произошло по налогу на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, ввозных пошлин на сырую нефть, газ и товары, выработанные из нефти, а также других неналоговых доходов.

По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем в 2020 году составила $43,3 против $63,9 в 2019-м. В апреле она падала до исторического минимума $16,3.

При падении цен на нефть на 35,2% курс рубля снизился на 11,1%.

"В 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям цен на нефть, чем во время кризиса 2014-2016 годов: при снижении нефтяных цен на 35,2% ослабления курса рубля за год составил только 11,1%", - отмечается в докладе .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb