"Аталанта" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
24 февраля, 2021, 07:28
Сегодня, 24 февраля, "Аталанта" из Бергамо примет мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За свою историю "Аталанта" и "Реал" еще никогда не встречались между собой на футбольном поле. Это первая очная встреча команд в Лиге чемпионов.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Аталанты" коэффициент 2,3. Ничью аналитики считают наименее вероятным результатом - 3,7. Победа "Реала" - 3,05.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
24 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
Бергамо, стадион "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"
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