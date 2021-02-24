"Аталанта" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

24 февраля, 2021, 07:28

Сегодня, 24 февраля, "Аталанта" из Бергамо примет мадридский "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За свою историю "Аталанта" и "Реал" еще никогда не встречались между собой на футбольном поле. Это первая очная встреча команд в Лиге чемпионов.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Аталанты" коэффициент 2,3. Ничью аналитики считают наименее вероятным результатом - 3,7. Победа "Реала" - 3,05.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

24 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Бергамо, стадион "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"

Начало в 22:00

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