Путин и Лукашенко договорились координировать усилия силовиков
24 февраля, 2021, 14:22
Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.
"Путин положительно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.
Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.
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