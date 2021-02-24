Путин и Лукашенко договорились координировать усилия силовиков

24 февраля, 2021, 14:22

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

"Путин положительно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.

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