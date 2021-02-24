Путин в четыре раза увеличил штрафы за неповиновение силовикам в РФ

24 февраля, 2021, 15:00

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях

Закон ужесточает наказание по статье о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. Штраф за это правонарушение вырос с 500-1000 рублей (это до 200-400 гривен) до двух-четырех тысяч рублей (почти 800-1600 гривен). Кроме штрафа и ареста сроком до 15 суток за неповиновение силовикам предусмотрели новое наказание - общественные работы сроком от 40 до 120 часов, сообщает Радио Свобода.

Штраф за повторное нарушение этой статьи 19.3 вырос с пяти тысяч до 10-20 тысяч рублей (до 4-8 тысяч гривен). Кроме штрафа и ареста сроком до 30 суток, за это нарушение возможны обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.

Также в России ввели наказание за нарушения при финансировании массовых акций и перечисления денег на массовую акцию от человека, который не имеет права это делать.

Средства информации могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 рублей (до 20 000 гривен) за распространение информации о некоммерческих организациях-иноагентах и физических лицах-иноагентах без упоминания этого статуса. Производство НКО-иноагентом материалов без маркировки о ее статусе будет караться штрафом от 100 до 300 000 рублей для должностных лиц и от 300 до 500 000 рублей для юридических лиц.

Последняя волна протестов в России была связана с заключением оппозиционного лидера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок в древней уголовному делу в реальный. Прокуратура обвиняла Навального в том, что он не блистал в органах надзора в период, когда лечился в Германии от последствий отравления, вероятно осуществленного сотрудниками ФСБ.

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