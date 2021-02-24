Прокуратура АРК объявила подозрение следователю-оккупанту за незаконный обыск в доме одного из лидеров Меджлиса
Об этом сообщила прокуратура АРК в Facebook.
"Сообщено о подозрении оккупационному "следователю" по факту незаконного проникновения в жилище лица и проведения в нем обыска с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.
Прокуратурой установлено, что "следователь первого следственного отдела Главного следственного управления по Республике Крым", способствовал реализации политики государства-оккупанта по преследованию проукраинского населения.
С этой целью, совместно с другими работниками, осуществляя моральное давление и угрожая применением оружия, подозреваемый провел незаконный обыск в доме жены заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Во время проведения обыска были изъяты техника, личные вещи, документы, а также деньги.
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