Предложенные изменения в Конституцию о назначении руководителей ГБР и НАБУ не имеют нормы по Сытнику, - нардеп-"слуга" Кравчук

24 февраля, 2021, 09:59

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР) не содержит нормы, которая бы предусматривала обязательное увольнение действующего главы НАБУ Артема Сытника

Об этом в комментарии Укринформу заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В нашем законопроекте не содержится ни одной нормы, которая бы предусматривала обязательное увольнение конкретно Артема Сытника. Конечно, такое увольнение возможно, но уж точно не заложено в проект закона. Все остальное - это лишь "демонизация" законопроекта", - сказала Кравчук.

При этом она отметила, что на сегодня существует фактически дыра в законе о назначении и увольнении директора НАБУ.

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"Мы предлагаем изменения в Конституцию, которые позволят сделать процедуру назначения и увольнения директора НАБУ четкой и прозрачной, с соблюдением принципа сдержек и противовесов. Предполагается, что президент будет назначать и увольнять директора, получая на это согласие парламента. Также в Конституции закрепляется, что на должность директора НАБУ проводится конкурс. Но и после проведения конкурса, президенту необходимо будет согласие парламента, чтобы предотвратить назначение или увольнение человека без должных оснований. Такой способ исключает и саму возможность давления при осуществлении его полномочий", - рассказала нардеп.