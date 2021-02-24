Правительство разрешило жителям временно оккупированных территорий пользоваться сервисом "еМалятко"
Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.
"Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинском, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе", - написал Шмыгаль.
По словам премьера, это решение позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка. Так, родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно ввести в заявление на портале "Дия", на основании которой ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство.
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