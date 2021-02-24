Правительство разрешило жителям временно оккупированных территорий пользоваться сервисом "еМалятко"

24 февраля, 2021, 13:48

Кабинет министров разрешил жителям временно оккупированных территорий пользоваться государственным сервисом "еМалятко" для регистрации рождения ребенка

Об этом премьер-министр Украины написал в Telegram.

"Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинском, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, это решение позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка. Так, родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно ввести в заявление на портале "Дия", на основании которой ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство.