Правительство назначило нового главу Космического агентства Украины
24 февраля, 2021, 14:53
Кабмин назначил главой Государственного космического агентства Владимира Тафтая
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.
Тафтай в 2019-2020 годах был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, а с сентября 2020 года занимал должность вице-президента ГП "Антонов".
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