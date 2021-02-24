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Правительство назначило нового главу Космического агентства Украины

Кабмин назначил главой Государственного космического агентства Владимира Тафтая

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.

Тафтай в 2019-2020 годах был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, а с сентября 2020 года занимал должность вице-президента ГП "Антонов".

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