Пожар в доме престарелых в Харькове: выделят по 10 тыс. грн на каждую семью погибших
Об этом сообщает "Укринформ".
"По состоянию на 23 февраля 2021 года идентифицированы тела 14 погибших, родственники которых получили свидетельство о смерти и разрешения на захоронение. Остается неидентифицированным одно тело погибшей женщины. Продолжается проведение розыскных мероприятий по установлению ее родственников", - сказал Чернышев.
По его словам, в целом будет выделено по 10 тыс. грн на каждую семью погибших и каждого пострадавшего, которые подали соответствующие заявления.
На организацию захоронений, что осуществляется за счет средств бюджета Харькова, выделено 172 тыс. грн. Сейчас получены разрешения от органов предварительного расследования на погребение 14 погибших. С 15 по 22 февраля похоронили 13 человек.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- 21 января начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что работников дома престарелых, где в пожаре погибли люди, доставили в полицию .
- Поэтому прокуратура Харьковской области задержала трех человек , причастных к работе дома престарелых, где накануне произошла смертельная пожар.
- По состоянию на вечер 23 января 2021 года 45-летнему арендатору сгоревшего в городе Харькове пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, 67-летнему владельцу домовладения и 34-летнему администратору хосписа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
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