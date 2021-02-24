Пожар в доме престарелых в Харькове: выделят по 10 тыс. грн на каждую семью погибших

Об этом сообщает "Укринформ".

"По состоянию на 23 февраля 2021 года идентифицированы тела 14 погибших, родственники которых получили свидетельство о смерти и разрешения на захоронение. Остается неидентифицированным одно тело погибшей женщины. Продолжается проведение розыскных мероприятий по установлению ее родственников", - сказал Чернышев.

По его словам, в целом будет выделено по 10 тыс. грн на каждую семью погибших и каждого пострадавшего, которые подали соответствующие заявления.

На организацию захоронений, что осуществляется за счет средств бюджета Харькова, выделено 172 тыс. грн. Сейчас получены разрешения от органов предварительного расследования на погребение 14 погибших. С 15 по 22 февраля похоронили 13 человек.

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