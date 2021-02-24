Портнов выполнял заказы Медведчука, а Медведчуку было важно поднять патриотов против Зеленского, - Чорновол

24 февраля, 2021, 12:28

Народный депутат Украины VIII созыва, журналистка Татьяна Чорновол считает, что президента Зеленского с приговором, который суд вынес Стерненко, подставили, но президент сам в этом виноват, ведь дал "зеленый свет" преследованию активиста год назад

Своими мыслями по этому поводу политик поделилась в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" .

"При этой власти судебная система уничтожена как таковая. Уничтожено много институтов власти, но судебная система - тем более. Замечу, что нынешнее решение (23 февраля, - ред.) Принимал не суд и нынешнее дело было только поводом, потому что решение принимали другие люди", - отметила екснардепка.

По ее словам, все началось с того, что Зеленский создал репрессивную вертикаль власти и поручил ею управлять тогдашнему руководителю Офиса президента Богдану, у которого в друзьях был Портнов.

"Они вместе - Богдан и Портнов - сформировали эту репрессивную вертикаль, после чего судебная система как таковая в стране исчезла. Осталась только эта репрессивная вертикаль и теперь именно по ее решению принимался приговор для Стерненко. Заметьте: какой большой срок дали за ничто. Нужен был хоть какой-то повод. Нашлось какое-то дело, быстренько вынесли приговор, но почему это произошло? Виноват Зеленский, который просто разрушил судебную систему в Украине как институт власти, и суды теперь у нас стали "карманными" у Портнова. но именно это решение для суда заказывал, я считаю, лично Портнов, который выполнял заказы Медведчука, а Медведчуку важно поднять против Зеленского патриотов", - выдвинула свою версию Чорновил.

"Интересная ситуация получилась: Зеленский разрушил судебную систему, отдал суды Портнову, а Портнов сейчас обслуживает Медведчука, на которого Зеленский начал наступление, и Медведчук через Портнова вывел под Офис президента патриотов. Конечно, я сейчас нахожусь среди этих патриотов, потому что такие своевольные решения в стране невозможны. Каковы бы ни были политические игры, это - беспредел! Это - жизнь человека, - возмутилась журналистка и общественный деятель. - Сергей Стерненко - украинский патриот в регионе, который является очень тяжелым, в Одессе. Честь ему и хвала, что он стоит там на позициях патриотизма. Это сфальсифицированное против него уголовное дело, этот своевольный приговор - это просто катастрофа. В истории украинской государственности даже такого не было. Не вспомним таких примеров даже во времена Януковича". - добавила она

Чорновол убеждена, что приговором Стерненко Зеленскому хотели показать, что политическую ситуацию контролирует не только он.

"Показать, кто в доме хозяин, и что он - не президент, а снова вернулся к роли какого-то тамады. Но с самого Зеленского это вины не снимает, потому что это он создал эту ситуацию. Это он развалил институты власти. Это он отдал судебную систему Портнову. Это он дал "зеленый свет" на преследование Стерненко год назад. То есть еще год назад, когда работала вертикаль Зеленского через Богдана и Портнова, именно тогда пошло под заказ это дело Стерненко. Именно тогда пошло под заказ дело против меня. Именно тогда пошел под заказ еще целый ряд дел. Преследование Riffmaster (Андрея Антоненко, - ред.), преследования Кузьменко - это также было преследования именно украинский патриотов-волонтеров, - перечислила бывшая народный депутат. - Я считаю, что была определенная договоренность с Кремлем. Но теперь Зеленский решил изменить позицию. А тут получается, что "хвост машет собакой". То есть, построенная им вертикаль начинает принимать решения вместо него и вопреки ему. Хотя во всем виноват Зеленский, но пока это его подставили. Подставили со стороны Портнова и Медведчука. Но он должен давать ответ. И единственным приемлемым ответом, который я сейчас вижу в нынешней ситуации со стороны Зеленского, является посадка Портнова", - резюмировала Чорновол.