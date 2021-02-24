По ДНК-профилю определили имя погибшего от взрыва мины солдата с Винничины

24 февраля, 2021, 13:58

Погибшим оказался Станислав Сорочинский из села Будки Жмеринского района

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации .

"В феврале 2021 года по ДНК-профилю матери идентифицированы останки погибшего солдата Сергея Сорочинского, которые были обнаружены в лесополосе вблизи г. Счастье Луганской области", - говорится в сообщении.

Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются.

Солдат Сергей Александрович Сорочинский 1984 г.р. проживал с семьей в с. Будки Станиславчицкой сельской ТГ Жмеринского района. Военнослужащий был призван на военную службу по контракту Жмеринским РВК 23 апреля 2018 года.

У погибшего остались жена, сын 2005 г. р. и дочь 2009 г.р.

Похоронят Сергея Сорочинской в родном селе Будки.

Дата похорон уточняется (ориентировочно 24-25 февраля 2021 года).

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