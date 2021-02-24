Оккупанты прибегли к ложным запросам "тишины" перед началом обстрелов, - ООС
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что в ходе проведения широкомасштабной провокации ЗФ ОРДЛО прибегли к введению ложных запросов "Тишины" перед началом и непосредственно в ходе обстрелов.
"Реагируя на запросы украинской стороны, о прекращении огня, вооруженными формированиями РФ 8 раз вводились "зеркальные режима тишины" для формирования картины многочисленных нарушений со стороны ВСУ и дискредитации их перед СММ ОБСЕ. При этом обстрелы со стороны российских наемников осуществлялись одновременно с запросом тишины для вроде прекращения огня со стороны ВСУ ", - говорится в сообщении.
О заранее спланированном характере провокаций со стороны ЗФ ОРДЛО свидетельствует интенсивная информационная компания, развернутая в соцсетях.
"Информация о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к активным действиям интенсивно "раздувалась" начиная с 19 февраля, а непосредственно в ходе обстрелов оперативно "вбрасывалась" в социальные сети с задержкой 5-7 минут, а иногда и к официальным обращениям со стороны СММ ОБСЕ ", - подчеркнули в штабе
Оккупанты развернули кампанию по формированию искаженного представления о ситуации с последующей активной фазой обстрелов непосредственно 23 февраля, на фоне празднования в псевдообразованиях "дня защитника отечества".
23 февраля 2021 года вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередной ряд провокаций, результатом которых стало ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation среду, 24 Февраль 2021
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