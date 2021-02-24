Оккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе

24 февраля, 2021, 19:22

24 февраля российско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в пригороде Авдеевки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Марьинки российские оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

В свою очередь, недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания оккупант нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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