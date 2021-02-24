Официальный курс: гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару

24 февраля, 2021, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 24 февраля 2021 года на отметке 27,89 грн/$

Об этом говорится в информации НБУ.

По состоянию на 23 февраля курс составил 27,93 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 24 февраля установлен на уровне 33,88 грн/евро. По состоянию на 23 февраля курс составлял 33,89 грн/евро.

На наличном рынке 24 февраля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,87 продают - по 27,94 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,92 - 28,80 грн/$.

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