Один из самых богатых спортсменов мира попал в ДТП в США: его вытаскивали из искореженного авто с помощью спецсредств

24 февраля, 2021, 08:58

Американский гольфист Тайгер Вудс попал в тяжелое ДТП в Калифорнии, получил серьезные травмы и был прооперирован

Об этом сообщает CNBC.

Авария произошла 23 февраля в Калифорнии. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать Вудса из поврежденного автомобиля. Гольфист был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Команда Тайгера Вудса сообщила, что спортсмену сделали операцию на правой ноге.

"Вудс получил серьезные травмы правой ноги - расколотые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю части большой и малой берцовых костей. Они были стабилизированы путем введения стержня. Дополнительные травмы костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов", - рассказал главный врач клиники Harbour-UCLA Аниш Махаджан.

Он добавил, что сейчас Вудс чувствует себя хорошо и продолжает лечение в клинике.

45-летний Тайгер Вудс в 2020 году вошел в топ-10 самых богатых спортсменов мира по версии Forbes с доходом в $62,3 млн. Всего за карьеру американец заработал $800 млн.

BREAKING: Tiger Woods 'agent tells Golf Digest that the professional golfer "suffered multiple leg injuries. He is currently in surgery and we thank you for your privacy and support". https://t.co/eD3CKBInfO pic.twitter.com/V3SD6Pk2Eq - CNBC Now (@CNBCnow) February 23, 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb