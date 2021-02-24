Один из самых богатых спортсменов мира попал в ДТП в США: его вытаскивали из искореженного авто с помощью спецсредств
Об этом сообщает CNBC.
Авария произошла 23 февраля в Калифорнии. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать Вудса из поврежденного автомобиля. Гольфист был доставлен в больницу с серьезными травмами.
Команда Тайгера Вудса сообщила, что спортсмену сделали операцию на правой ноге.
"Вудс получил серьезные травмы правой ноги - расколотые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю части большой и малой берцовых костей. Они были стабилизированы путем введения стержня. Дополнительные травмы костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов", - рассказал главный врач клиники Harbour-UCLA Аниш Махаджан.
Он добавил, что сейчас Вудс чувствует себя хорошо и продолжает лечение в клинике.
45-летний Тайгер Вудс в 2020 году вошел в топ-10 самых богатых спортсменов мира по версии Forbes с доходом в $62,3 млн. Всего за карьеру американец заработал $800 млн.
BREAKING: Tiger Woods 'agent tells Golf Digest that the professional golfer "suffered multiple leg injuries. He is currently in surgery and we thank you for your privacy and support". https://t.co/eD3CKBInfO pic.twitter.com/V3SD6Pk2Eq- CNBC Now (@CNBCnow) February 23, 2021
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