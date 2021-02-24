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ОБСЕ обнаружила 15 "Градов" оккупантов вне мест для отвода войск

Миссия ОБСЕ обнаружила 15 единиц реактивных систем типа "Град", размещенных с нарушением линий отвода в ОРДЛО

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Беспилотник миссии обнаружил шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град") на полигоне оккупационных войск у н. п. Покровка. Еще восемь "Градов" зафиксированы у н. п. Садовый. Кроме того, одна РСЗО в нарушение Минских договоренностей находилась на полигоне у н. п. Миусинск.

Патруль СММ обнаружил восемь гаубиц (Д-30 "Жаба") в жилом районе на южной окраине Луганска.

  • Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня "Град", размещенную с нарушением линий отвода.

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