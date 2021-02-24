Новый судья КСУ Кичун принес присягу

24 февраля, 2021, 15:05

24 февраля Виктор Кичун принес присягу судьи Конституционного суда Украины

Об этом сообщает 24 канал.

На заседании главы суда Александра Тупицкого не было. Проводил мероприятие его заместитель Сергей Головатый.

Перед церемонией Кичун вручили цветы, дальше ему принесли мантию и он ее одел.

Завершилось все вручением удостоверения судьи КСУ.

18 февраля Кичун, выдвинутого фракцией "Слуга народа", выбрали членом Конституционного суда