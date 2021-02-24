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Espreso.tvОбществоНовый судья КСУ Кичун принес присягу

Новый судья КСУ Кичун принес присягу

24 февраля Виктор Кичун принес присягу судьи Конституционного суда Украины

Об этом сообщает 24 канал.

На заседании главы суда Александра Тупицкого не было. Проводил мероприятие его заместитель Сергей Головатый.

Перед церемонией Кичун вручили цветы, дальше ему принесли мантию и он ее одел.

Завершилось все вручением удостоверения судьи КСУ.

18 февраля Кичун, выдвинутого фракцией "Слуга народа", выбрали членом Конституционного суда

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