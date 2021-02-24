НКРСИ с июля снизит ставки интерконнекта: это должно удешевить звонки на другие сети

24 февраля, 2021, 14:23

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) снизила с 1 июля ставки расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов связи

Об этом сообщила пресс-служба НКРСИ.

Согласно сообщению, регулятор снизил принял решение о снижении расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке с рынка фиксированной телефонной связи.

Так, с 1 июля 2021 года расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика на междугородном уровне установлена в размере 0,10 грн/мин, а на местном уровне - 0,07 грн/мин; расчетная такса за терминацию мобильного телефонного трафика на междугородном уровне установлена в размере 0,10 грн/мин, а на местном уровне - 0,07 грн/мин.

Кроме того, с 1 января 2022 года расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика на междугородном уровне будет снижена до 0,08 грн/мин, а на местном уровне - до 0,05 грн/мин; расчетная такса за терминацию мобильного телефонного трафика на междугородном уровне будет снижена до 0,08 грн/мин, а на местном уровне - до 0,05 грн/мин.

Отмечается, что это решение разработано с целью удешевления вызовов в фиксированных сетях. Так, мобильные операторы смогут сократить расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций, а также увеличить объем межсетевого трафика. Таким образом, они смогут предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.

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