НКРЭКУ намерена оштрафовать "Центрэнерго" на 850 тыс. грн за низкие запасы угля

24 февраля, 2021, 16:54

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена оштрафовать ПАО "Центрэнерго" на 850 тыс. грн за нарушение лицензионных условий по обеспечению необходимых резервов топлива для производства электроэнергии

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что вопрос принятия соответствующего решения внесен в повестку дня заседания комиссии 26 февраля.

"... наложить штраф в размере 850 тысяч грн в ПАО "Центрэнерго" за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии, и нарушение лицензионных условий по производству электроэнергии", - говорится в проекте постановления комиссий.

В проекте отмечается, что, согласно лицензионным условиям по производству электроэнергии, лицензиаты, которые производят электроэнергию из углеводородов, должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива для обеспечения безопасных поставок электроэнергии.

Согласно акту выездной проверки "Центрэнерго", выполненной регулятором с 8 по 12 февраля, отмечается, что в целом на протяжении декабря 2020 года и января 2021 года фактические остатки угля на складах лицензиата не соответствуют гарантированным запасам, утвержденным Минэнерго на эти месяцы.

При этом регулятор принял во внимание, что фактический объем поставок угля в декабре-январе составил лишь половину законтрактованного объема: 0,94 млн тонн против 1,85 млн тонн. Расходы угля на эти два месяца утвердило Минэнерго на уровне 0,969 млн тонн. В то же время фактические расходы лицензиата превысили эти показатели и составили почти 1 млн тонн (999,24 тыс. тонн).

По данным НКРЭКУ, крупнейшими поставщиками, не выполнили договорные объемы поставок топлива в декабре 2020 - январе 2021, является "Львовская угольная компания", госпредприятие "Шахта им. М.С. Сургая", "Первомайскуголь", "ВК Краснолиманская" , Veb Boks Solutions и частная компания "Д. Трейдинг".

Указывается, что комиссия также учла информацию "Центрэнерго" об увеличении производства электроэнергии его ТЭС в декабре на 29% и в январе - на 56% по сравнению с прогнозным балансом, вследствие чего запасы угля с 1 ноября 2020 по 15 января 2021 снизились почти в девять раз - до 40 тыс. тонн, уменьшившись по состоянию на 19 января до 22 тыс. тонн.

В то же время НКРЭКУ указала "Центрэнерго" на несвоевременность информирования госорганов о критической ситуации с запасами угля.

Напомним, НКРЭКУ провела внеочередные проверки тепловых станций генерирующих компаний из-за критически низких запасов угля на их складах - "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива, которую он объяснил "вопиющей ситуацией" в энергосистеме.

Тарасюк отметил, что регулятор будет подходить к проверке взвешенно и всесторонне и проанализирует поведение генерации, обратив внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку в результате аварийного ремонта, а также отметив работу "Центрэнерго" на газу и его "помощь энергосистеме".

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