Некуда класть больных: в Закарпатской ОГА заявили о росте количества смертей от коронавируса
Об этом во время брифинга заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.
Он отметил, что шесть из семнадцати "ковидных" больниц Закарпатья пока заполнены больными почти на 100%.
Пшеничный сообщил, что за 23 февраля в области зарегистрировали 15 смертей, одновременно максимальное количество летальных случаев зафиксировали на прошлой неделе - 46.
"Мы видим и фиксируем тяжесть пациентов и быстротечность процесса совсем не такая, как была год назад. Пациенты реально тяжелее, требуют больше кислородной поддержки. 60-70% от всех обследованных тестов ПРЛ являются положительными. Если мы имели раньше каждый 5-6 случай, то сейчас 7 из 10 мы положительных. несвойственно симптомы тем, что были год назад. Тогда была банальная потеря обоняния и вкуса, то сейчас это проявляется по-другому, появляются новые симптомы. (Происходит - ред.) адаптация и мутация вируса. Он стал нечувствителен к привычным методам лечения, что было полгода назад ", - подчеркнул он.
По его словам, за день заполнили 228 коек, которые добавляли в течение полутора недель. Также в ОГА добавили, что с эпидемией справляются, но "мы достигаем предела, когда нам некуда класть больных".
- Напомним, в течение суток 23 февраля было зафиксировано 5850 новых случаев (из них дети - 316, медработники - 271), 152 пациентов умерли, 3645 - выздоровели.
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