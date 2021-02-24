Некуда класть больных: в Закарпатской ОГА заявили о росте количества смертей от коронавируса

24 февраля, 2021, 20:33

В Закарпатской ОГА заявили о том, что возросло количество тяжелых инфицированных от коронавируса и летальных исходов

Об этом во время брифинга заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

Он отметил, что шесть из семнадцати "ковидных" больниц Закарпатья пока заполнены больными почти на 100%.

Пшеничный сообщил, что за 23 февраля в области зарегистрировали 15 смертей, одновременно максимальное количество летальных случаев зафиксировали на прошлой неделе - 46.

"Мы видим и фиксируем тяжесть пациентов и быстротечность процесса совсем не такая, как была год назад. Пациенты реально тяжелее, требуют больше кислородной поддержки. 60-70% от всех обследованных тестов ПРЛ являются положительными. Если мы имели раньше каждый 5-6 случай, то сейчас 7 из 10 мы положительных. несвойственно симптомы тем, что были год назад. Тогда была банальная потеря обоняния и вкуса, то сейчас это проявляется по-другому, появляются новые симптомы. (Происходит - ред.) адаптация и мутация вируса. Он стал нечувствителен к привычным методам лечения, что было полгода назад ", - подчеркнул он.

По его словам, за день заполнили 228 коек, которые добавляли в течение полутора недель. Также в ОГА добавили, что с эпидемией справляются, но "мы достигаем предела, когда нам некуда класть больных".

Напомним, в течение суток 23 февраля было зафиксировано 5850 новых случаев (из них дети - 316, медработники - 271), 152 пациентов умерли, 3645 - выздоровели.

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