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Espreso.tvОбществоНа Донбассе взяли в плен террориста, напавшего на блокпост со штык-ножом, - Бутусов

На Донбассе взяли в плен террориста, напавшего на блокпост со штык-ножом, - Бутусов


фото: narodna-pravda.ua
24 февраля в 13:55 на опорном пункте Объединенных сил под Чермалыком заметили вражеского солдата российских оккупационных сил. Тот набросился на военного и даже порезал ему щеку, после чего получил пулю в корпус и был взят в плен

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Сегодня в 13:55 прямо на позициях опорного пункта ВСУ вблизи поселка Чермалык украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск в Донбассе", - написал Бутусов.

По словам Бутусова, наемник бросился на украинского солдата и сумел порезать тому щеку ножом.

В ответ украинский военный выстрелил, пуля попала в туловище российского оккупанта.

Пленного доставили в госпиталь. Угроза жизни и здоровью украинского военного отсутствует.

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