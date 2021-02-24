На Донбассе взяли в плен террориста, напавшего на блокпост со штык-ножом, - Бутусов

24 февраля, 2021, 16:53

24 февраля в 13:55 на опорном пункте Объединенных сил под Чермалыком заметили вражеского солдата российских оккупационных сил. Тот набросился на военного и даже порезал ему щеку, после чего получил пулю в корпус и был взят в плен