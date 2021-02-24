На Донбассе взяли в плен террориста, напавшего на блокпост со штык-ножом, - Бутусов
24 февраля, 2021, 16:53
24 февраля в 13:55 на опорном пункте Объединенных сил под Чермалыком заметили вражеского солдата российских оккупационных сил. Тот набросился на военного и даже порезал ему щеку, после чего получил пулю в корпус и был взят в плен
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
"Сегодня в 13:55 прямо на позициях опорного пункта ВСУ вблизи поселка Чермалык украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск в Донбассе", - написал Бутусов.
По словам Бутусова, наемник бросился на украинского солдата и сумел порезать тому щеку ножом.
В ответ украинский военный выстрелил, пуля попала в туловище российского оккупанта.
Пленного доставили в госпиталь. Угроза жизни и здоровью украинского военного отсутствует.
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