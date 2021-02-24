Минцифры совместно с ЮНИСЕФ представили образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии"
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
По информации пресс-службы, ведомство совместно с ЮНИСЕФ в Украине при поддержке USAID презентовали образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии".
Как свидетельствует исследование USAID, более 80% украинцев слышали фейковые новости о COVID-19.
"Пандемия демонстрирует, какой в буквальном смысле опасной для жизни может быть дезинформация и как быстро она распространяется. Умение анализировать информацию становится жизненно необходимым навыком", - отметили в пресс-службе.
В пресс-служба подчеркнули, что учебный курс рассчитан на молодежь, ведь молодые люди много времени проводят в интернете и ежедневно могут сталкиваться с дезинформацией. При этом, по данным опроса U-Report, только 13,7% подростков и молодежи всегда проверяют информацию.
Образовательный сериал объясняет, как и почему появляются фейки, а также дает основные инструменты и методы анализа новостей и фактов. Он состоит из шести мини-серий:
- Почему мы попадаем в ловушку медиалжи
- О влиянии визуального контента
- Стоит ли доверять блогерам
- Кто такие псевдоэксперты
- Конспирологические теории
- Эмоциональное воздействие фейков
В сериале подробно объясняется, почему та или иная новость может иметь признаки фейка, а также дают полезные советы, как проверять информацию и контент на достоверность.
Отмечается, что участие в образовательном сериале приняли украинские звезды Джерри Хейл, Алла Костромичева, Анна Тринчер, Алина Паш, Костя Клепка. Даша Цветочная, а ведущим сериала стал Никита Добрынин.
Образовательный сериал доступен для бесплатного просмотра на национальной онлайн-платформе "Дия.Цифровое образование", а также впоследствии на медиаресурсах ЮНИСЕФ.
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