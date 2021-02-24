Мы изменили коммуникацию в команде, поэтому начали побеждать, - Назаренко в "Футбольном формате"

24 февраля, 2021, 14:06

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился своим мнением относительно изменений в команде

Об этом он говорил в интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Мы изменили коммуникацию в команде - это первое, что нужно сделать. Начали больше общаться, уважать друг друга. Считаю, что это залог успеха. "Днепр-1" не планирует больше уступать соперникам, как было в первой части сезона. Тренер очень сильно верит в нас. Перед каждой игрой он мотивирует словами, это очень сильно помогает нам", - поделился мнением о главном тренере ФК " Днепр-1" Йовичевиче полузащитник Александр Назаренко.