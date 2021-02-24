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Espreso.tvСпортМы изменили коммуникацию в команде, поэтому начали побеждать, - Назаренко в "Футбольном формате"

Мы изменили коммуникацию в команде, поэтому начали побеждать, - Назаренко в "Футбольном формате"

Александр Назаренко
фото: СК "Дніпро-1" (Дніпро)
Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился своим мнением относительно изменений в команде

Об этом он говорил в интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Мы изменили коммуникацию в команде - это первое, что нужно сделать. Начали больше общаться, уважать друг друга. Считаю, что это залог успеха. "Днепр-1" не планирует больше уступать соперникам, как было в первой части сезона. Тренер очень сильно верит в нас. Перед каждой игрой он мотивирует словами, это очень сильно помогает нам", - поделился мнением о главном тренере ФК " Днепр-1" Йовичевиче полузащитник Александр Назаренко.

  • Напомним, после зимней паузы "Днепр-1" одержал две подряд победы в УПЛ - над "Ингульцом" и "Олимпиком".
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