Мы изменили коммуникацию в команде, поэтому начали побеждать, - Назаренко в "Футбольном формате"
24 февраля, 2021, 14:06
Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Назаренко поделился своим мнением относительно изменений в команде
Об этом он говорил в интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".
"Мы изменили коммуникацию в команде - это первое, что нужно сделать. Начали больше общаться, уважать друг друга. Считаю, что это залог успеха. "Днепр-1" не планирует больше уступать соперникам, как было в первой части сезона. Тренер очень сильно верит в нас. Перед каждой игрой он мотивирует словами, это очень сильно помогает нам", - поделился мнением о главном тренере ФК " Днепр-1" Йовичевиче полузащитник Александр Назаренко.
- Напомним, после зимней паузы "Днепр-1" одержал две подряд победы в УПЛ - над "Ингульцом" и "Олимпиком".
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