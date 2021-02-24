Microsoft обвинила российских разведчиков в кибератаке в США

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российское агентство внешней разведки, и мы не нашли никаких доказательств, что ведут нас куда-то еще", - сказал Смит.

Американские спецслужбы заявили, что нападение совершил хакер, который "вероятно является русским".

Американский чиновник, знакомый с планами администрации, рассказал, что администрация Байдена готовит санкции и другие меры, направленные на Россию из-за хакерской кампании. Дискуссии о них все еще продолжаются, но их одобрение это вопрос нескольких недель. Пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпонент.

Чиновник добавил, что Соединенные Штаты будут утверждать, что нарушение выходит за пределы единичного случая шпионажа, и ответ рассматривается в более широком контексте злонамеренной деятельности России.

Отмечается, что речь идет о кибератаке, которая продолжалась с весны 2020 года и произошла из-за программного обеспечения компании SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате него пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств, и что хакеры вероятно связаны с Россией.

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