Майя Санду настаивает на досрочных парламентских выборах в Молдове

24 февраля, 2021, 10:49

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что выходом из кризиса считает проведение досрочных парламентских выборов или референдума

Так она прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении на пост премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, сообщает tv8. В то же время, какие именно вопросы могут вынести на референдум, президент не уточнила.

По мнению Санду, нынешний парламент Молдовы себя "дискредитировал", а желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР президент назвала попыткой "повторного захвата государственных институтов".

"Люди понимают, что нужны досрочные выборы. Любое правительство, которое будет мешать коррупционным схемам, отправят в отставку, как это произошло со мной в 2019 году. На президентских выборах я сказала, что нужны досрочные выборы, со мной согласился миллион человек" , - подчеркнула она.

23 февраля Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры.

Конституция Молдовы предусматривает два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными: либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

Согласно закону Молдовы, президент обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство, в котором не менее 51 депутата. Однако в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае несогласия с позицией парламентского большинства.

Раныше Парламент Молдовы отказался поддержать кандидата Санду на пост премьера.

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