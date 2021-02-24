Масштабную кибератаку на США обеспечивали "как минимум 1000 специалистов", - президент Microsoft

24 февраля, 2021, 11:45

Масштабная кибератака, от которой пострадали ряд организаций США, включая госучреждениями, была результатом слаженной работы "как минимум 1000 специалистов"

Об этом на слушаниях в комитете Сената заявил президент компании Microsoft, сообщает The Guardian.

Напомним, речь идет о кибератаке, которая продолжалась с весны 2020 года и совершилась через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате нее пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств, и что хакеры вероятно связаны с Россией.

Представители пострадавших компаний, включая SolarWinds, Microsoft и компании по кибербезопасности FireEye Inc и CrowdStrike Holdings сообщили сенаторам, что реальные масштабы кибервмешательства до сих пор неизвестны, так как пострадавшие организации не обязательно сообщают об этом.

Президент Microsoft Брэд Смит рассказал, что, по мнению экспертов компании, над атакой работали "как минимум 1000 очень опытных и умелых специалистов".

"Это крупнейшая и самая сложная операция из тех, что мы видели", - заявил он.

По его словам, главная причина успеха атаки заключалась в том, что вмешательство осуществлялось через обычные повседневные процессы.

На прошлой неделе в компании сообщили, что хакерам удалось прочитать тщательно защищенный исходный код, который использовался для аутентификации пользователей, чем они и воспользовались в своих целях.

Напомним, в декабря 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb