Маркевич отреагировал на желание Ярославского возродить "Металлист"
Об этом сообщает "Телеграф" .
По словам Маркевича, он рад, что Ярославский решил возродить "Металлист".
"Я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал эту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик " Металлиста", - сказал Маркевич.
В то же время, он отказался отвечать на вопрос, готов ли снова возглавить харьковский клуб.
70-летний Мирон Маркевич тренировал "Металлист" с 2005-го по 2014-й годы.
Накануне Александр Ярославский заявил, что договорился с городскими властями Харькова о возрождении "Металлиста" и снова готов вкладывать деньги в футбольный клуб, владельцем которого он был с 2006 по 2012 года.
- В июле 2020 года стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти