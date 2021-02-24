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Маркевич отреагировал на желание Ярославского возродить "Металлист"


фото: Getty Images
Бывший главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич приветствует желание бывшего владельца футбольного клуба Александра Ярославского возродить харьковскую команду

Об этом сообщает "Телеграф" .

По словам Маркевича, он рад, что Ярославский решил возродить "Металлист".

"Я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал эту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик " Металлиста", - сказал Маркевич.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос, готов ли снова возглавить харьковский клуб.

70-летний Мирон Маркевич тренировал "Металлист" с 2005-го по 2014-й годы.

Накануне Александр Ярославский заявил, что договорился с городскими властями Харькова о возрождении "Металлиста" и снова готов вкладывать деньги в футбольный клуб, владельцем которого он был с 2006 по 2012 года.

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