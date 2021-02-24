Литва обеспокоена закупками Украиной электроэнергии с белорусской АЭС

24 февраля, 2021, 14:30

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Импорт электроэнергии из России и с атомной электростанции в Беларуси также прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, указав, что физическое прекращение поставок будет способствовать энергетической безопасности Украины.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки выросли более чем в 5 раз.

Также с января Украина закупает электроэнергию на белорусской АЭС.

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