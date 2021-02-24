Литва обеспокоена закупками Украиной электроэнергии с белорусской АЭС
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить опасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.
Импорт электроэнергии из России и с атомной электростанции в Беларуси также прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, указав, что физическое прекращение поставок будет способствовать энергетической безопасности Украины.
"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы.
Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки выросли более чем в 5 раз.
Также с января Украина закупает электроэнергию на белорусской АЭС.
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