Левандовски ворвался в топ-3 лучших бомбардиров в истории ЛЧ

24 февраля, 2021, 09:30

Польский форвард немецкой "Баварии" Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории турнира

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

Гол Левандовски помог "Баварии" обыграть в Риме "Лацио" со счетом 4:1. Этот мяч стал для поляка 72-м в Лиге чемпионов.

В списке бомбардиров турнира нападающий, который также играл за дортмундскую "Боруссию", опередил испанского форварда Рауля, на счету которого 71 гол за мадридский "Реал" и "Шальке" из Гельзенкирхена.

Лидируют среди бомбардиров ЛЧ португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (134 мяча) и аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (119).

Напомним, 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" дома проиграл "Баварии" 1: 4 .

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