Левандовски ворвался в топ-3 лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Об этом сообщает Gracenote в twitter.
Гол Левандовски помог "Баварии" обыграть в Риме "Лацио" со счетом 4:1. Этот мяч стал для поляка 72-м в Лиге чемпионов.
В списке бомбардиров турнира нападающий, который также играл за дортмундскую "Боруссию", опередил испанского форварда Рауля, на счету которого 71 гол за мадридский "Реал" и "Шальке" из Гельзенкирхена.
Лидируют среди бомбардиров ЛЧ португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (134 мяча) и аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (119).
- @lewy_official surpasses Raúl in 3rd place on the all-time Champion League goalscorers list. #UEL #LAZFCB pic.twitter.com/ImjWhZfpvs- Gracenote Live (@GracenoteLive) February 23, 2021
- Напомним, 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" дома проиграл "Баварии" 1: 4 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти