Лавров обвинил Запад в использовании пандемии коронавируса для "наказания неугодных правительств"
24 февраля, 2021, 14:25
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Запад якобы пытается использовать пандемию коронавируса для наказания "неугодных правительств"
Как сообщает Интерфакс, об этом он сказал, выступая с видеообращением во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Лавров пожаловался, что западные страны не хотят отменять санкции против РФ, по которым у нее нет возможности проводить финансовые транзакции, необходимые для "борьбы с коронавирусом".
"В западных столицах упорно продолжают не замечать пагубного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - заявил глава МИД РФ.
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