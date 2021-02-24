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Лавров обвинил Запад в использовании пандемии коронавируса для "наказания неугодных правительств"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Запад якобы пытается использовать пандемию коронавируса для наказания "неугодных правительств"

Как сообщает Интерфакс, об этом он сказал, выступая с видеообращением во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Лавров пожаловался, что западные страны не хотят отменять санкции против РФ, по которым у нее нет возможности проводить финансовые транзакции, необходимые для "борьбы с коронавирусом".

"В западных столицах упорно продолжают не замечать пагубного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - заявил глава МИД РФ.

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