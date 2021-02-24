Лавров обвинил Запад в использовании пандемии коронавируса для "наказания неугодных правительств"

24 февраля, 2021, 14:25

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Запад якобы пытается использовать пандемию коронавируса для наказания "неугодных правительств"

Как сообщает Интерфакс, об этом он сказал, выступая с видеообращением во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Лавров пожаловался, что западные страны не хотят отменять санкции против РФ, по которым у нее нет возможности проводить финансовые транзакции, необходимые для "борьбы с коронавирусом".

"В западных столицах упорно продолжают не замечать пагубного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - заявил глава МИД РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb