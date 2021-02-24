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Espreso.tvОбществоЛатвия передала ВСУ семь бронеавтомобилей

Латвия передала ВСУ семь бронеавтомобилей


фото: Міноборони
24 февраля в Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвией в качестве помощи ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная ", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.

По его словам, эта современная техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что в целом Рига передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей.

 

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