Латвия передала ВСУ семь бронеавтомобилей

24 февраля, 2021, 21:15

24 февраля в Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвией в качестве помощи ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная ", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.

По его словам, эта современная техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что в целом Рига передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей.