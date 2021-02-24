Латвиец, которого избил Усик, бросил вызов лучшему боксеру мира
Об этом сообщает Fightnews .
По словам Бриедиса, он и Альварес провели бы отличный бой.
"Я хочу подраться с Канело. Он очень умный и умелый боец. Я думаю, мы бы устроили отличный бой, поскольку он очень жесткий парень. Для меня это был бы очень интересный поединок. Если сочетать различных бойцов, каждый раз получается что-то интересное, каждый раз что-то меняется. Это как компьютерная игра - я не помню, как она называется ", - сказал Бриедис.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Напомним, Усик победил Майрис Бриедис в январе 2018 года в полуфинале первого сезона WBSS. Сейчас латвиец владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- 2 января Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе.
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером Украинский Александра Усика.
- 29 января Альварес договорился о бое с британцем Билли Джо Сондерсом .
- 23 февраля мексиканский боксер Сауль Альварес устроил с турком Авни Йилдиримом дуэль взглядов перед поединком за титулы WBC и WBA во втором среднем весе.
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