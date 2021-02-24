Латвиец, которого избил Усик, бросил вызов лучшему боксеру мира

24 февраля, 2021, 20:23

Латвийский боксер Майрис Бриедис признался, что хотел бы провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает Fightnews .

По словам Бриедиса, он и Альварес провели бы отличный бой.

"Я хочу подраться с Канело. Он очень умный и умелый боец. Я думаю, мы бы устроили отличный бой, поскольку он очень жесткий парень. Для меня это был бы очень интересный поединок. Если сочетать различных бойцов, каждый раз получается что-то интересное, каждый раз что-то меняется. Это как компьютерная игра - я не помню, как она называется ", - сказал Бриедис.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, Усик победил Майрис Бриедис в январе 2018 года в полуфинале первого сезона WBSS. Сейчас латвиец владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb