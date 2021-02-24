Крушение самолета МАУ: спецдокладчик ООН обвинила Иран в попытке "создать максимум путаницы" по обстоятельствам катастрофы
Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, передает DW .
Она считает, что несоответствия в заявлениях Ирана будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".
Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции, которое привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции Иран не предоставил.
Спецдокладчик ООН забросила власти, что на место трагедии были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не дав возможности родным забрать вещи погибших.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.
- Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
- В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета о сбивания самолета МАУ.
- 10 февраля стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Иран назвал запись фейком.
- Украина попросила Канаду предоставить аудиозапись иранских чиновников
- МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу о сбивания самолета МАУ.
- Председатель судебных органов Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что страна завершила расследование крушения под Тегераном самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины
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