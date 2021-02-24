Крушение самолета МАУ: спецдокладчик ООН обвинила Иран в попытке "создать максимум путаницы" по обстоятельствам катастрофы

24 февраля, 2021, 08:46

Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные с крушением самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, передает DW .

Она считает, что несоответствия в заявлениях Ирана будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции, которое привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции Иран не предоставил.

Спецдокладчик ООН забросила власти, что на место трагедии были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не дав возможности родным забрать вещи погибших.