Коронавирус разрушил план "Брюгге" на матч с "Динамо" в Лиге Европы

Об этом сообщает Nieuwsblad .

По словам тренера "Брюгге" де Мила, из-за новых случаев заражения коронавирусом он вынужден менять план на матч с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Составляем новый план на матч из-за новых положительных тестов. Увидите его завтра. Мы уже обсудили его с командой, которая хорошо отреагировала. Будем играть, как всегда это делает "Брюгге". Нужно просто показать свою игру. Мы ее уже демонстрировали в Киеве и против "Левена". В команде приняли новые меры, чтобы не распространять болезнь. Но как только коронавирус попадает в коллектив, от него сложно избавиться ", - сказал Рик де Мил.