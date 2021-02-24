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Коронавирус разрушил план "Брюгге" на матч с "Динамо" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Ассистент главного тренера "Брюгге" Рик где Мил признался, что из-за коронавируса вынужден составлять новый план на игру с "Динамо"

Об этом сообщает Nieuwsblad .

По словам тренера "Брюгге" де Мила, из-за новых случаев заражения коронавирусом он вынужден менять план на матч с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Составляем новый план на матч из-за новых  положительных тестов. Увидите его завтра. Мы уже обсудили его с командой, которая хорошо отреагировала. Будем играть, как всегда это делает "Брюгге". Нужно просто показать свою игру. Мы ее уже демонстрировали в Киеве и против "Левена". В команде приняли новые меры, чтобы не распространять болезнь. Но как только коронавирус попадает в коллектив, от него сложно избавиться ", - сказал Рик де Мил.

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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

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