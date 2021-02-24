Коронавирус разрушил план "Брюгге" на матч с "Динамо" в Лиге Европы
Об этом сообщает Nieuwsblad .
По словам тренера "Брюгге" де Мила, из-за новых случаев заражения коронавирусом он вынужден менять план на матч с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Составляем новый план на матч из-за новых положительных тестов. Увидите его завтра. Мы уже обсудили его с командой, которая хорошо отреагировала. Будем играть, как всегда это делает "Брюгге". Нужно просто показать свою игру. Мы ее уже демонстрировали в Киеве и против "Левена". В команде приняли новые меры, чтобы не распространять болезнь. Но как только коронавирус попадает в коллектив, от него сложно избавиться ", - сказал Рик де Мил.
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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.
- 16 февраля стало известно, что перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты получили положительные тесты на коронавирус .
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- 24 февраля основной вратарь "Брюгге" Миньоле, а также полузащитник Шарль де Кетеларе получили положительные результаты тестов на коронавирус .
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