Конечным бенефициаром приговора по делу Стерненко является Российская Федерация и ОПЗЖ, - Лапин

24 февраля, 2021, 15:29

Народный депутат VIII созыва, юрист и военный Игорь Лапин объяснил, почему на субботу запланирована акция протеста под Офисом президента

Своими мыслями по этому поводу он поделился в эфире программы "Главное" , пишет "Еспресо.Захид ".

"Силовой блок сегодня курирует Татаров (заместитель главы следственного управления МВД во времена Виктора Януковича. - Ред.), - напомнил экс-нардеп. - Для кого-то это секрет? То, что власть пытается удержаться на штыках МВД - тоже не секрет. У нас, в воюющей стране 220 тысяч Вооруженных Сил Украины и 347000 системы МВД. Как думаете, для чего они это готовили? Для того, чтобы посмотреть на всех нас? "

По словам Игоря Лапина, то, что судья приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы, а также постановил забрать половину имущества, неожиданностью не стало: "О том, что будет такое решение, многие догадывался. Об этом заявлял Портнов. Об этом заявляла госпожа Венедиктова - генеральный прокурор, который сказал, что будет обвинительный приговор. Они знали об этом раньше, а сегодня - получили то, чего хотели. Проглотит общество - значит, будут дальше политические преследования. Не проглотит, значит, будут думать, как отменять (приговор суда. - Ред.).

Правозащитник напомнил, что относительно Стерненко есть несколько дел: "Очень хорошо помним эти дела. Одна из них, где он защищал себя после трех нападений. Другая - та, за которую ему сегодня "влепили" семь лет. Я не буду сегодня говорить о личности судьи, у которого есть бюсты Ленина, Сталина и т.д. "

Отдельно Игорь Лапин вспомнил о самом регионе, откуда Стерненко родом и где проводил свою общественную деятельность и о том, кто там руководит: "Что происходило в Одессе в те годы (2014-2015)? Там Бессарабскую республику строили, и такие как Стерненко, другие его собратья, конечно, отстаивали независимость Украины теми методами, которыми могли ".

Поскольку материалов дела Игорь Лапин не видел, комментировать ее как юрист отказался, но отметил, что в своих утверждениях опирается на информацию из СМИ: "Известно, что есть засекреченный свидетель и есть непонятный потерпевший. Это все подводилось под якобы разбой с 300 гривнами, похищением человека и т.д. Вот вам и все дело. Сколько сегодня политически мотивированных преследований? "Движение сопротивления капитуляции" и наши собратья из различных общественных организаций создали сайт "Правотворец". Вы думаете, для чего мы его создали? Каждый мент (извиняюсь , а не милиционер), каждый прокурор, участвовавший в фабрикации дела, каждый судья, выносил политически мотивированные решения - эти люди должны быть на этом сайте. Далее будем, конечно, в рамках правового поля по известным уважаемые организации, такие как Amnesty International , добиваться, в том числе, включение их в санкционный список. Это - план, мы будем делать ".

Также политик добавил, что в субботу, в 12.00 митингующие соберутся под Офисом президента. Акцию объявили как бессрочную. "Почему власть выставила кордоны полиции? Объясняю. Акция была анонсирована. Местные органы власти были уведомлены, что будет такая-то акция в таком-то месте. Какая основание сегодня не пустить митингующих? А из принципа. Полиция смотрит, сколько мы проглотит - выдвигает предположение Игорь Лапин. - Сегодня слушал спикеров МВД, несколько их тезисов. Но пусть лучше расскажут, сколько уголовных дел возбуждено за сегодняшнее нападение на журналиста, который стоял с камерой, с удостоверением прессы, а его выхватили (из толпы. - Ред.) ".

Бывший народный депутат убежден: последствия этого противостояния для власти будут однозначно. "Чем закончится? Конечно, я понимаю, что Портнов это делал не просто так и сегодня конечным бенефициаром этих событий, возмущения украинского общества, конечно, Российская Федерация и ОПЗЖ (посмотрите на их риторику). Это - не Майдан. Но Луцк вышел, Львов вышел, Житомир вышел, Одесса вышла, Харьков вышел. Видите, какие мы едины. Говорят, "вот, нам надо сшивать страну". Ничего нам не надо сшивать. Если мы видим, что государство движется не туда, мы все - едины " , - отметил политик.

"Право народа на протест мы завоевали на Майдане, а право угнетенного на восстание закреплено международными законами. В этой ситуации я не говорю, что это - восстание. Мы действуем в рамках конституционного поля. Мы анонсировали акцию и пришли на акцию. Оснований не пускать людей у правоохранителей не было. С этого начинается диктатура. Если они будут дальше в этом духе продолжать, что же: Ростов, конечно, не резиновый, а Зеленский - не Янукович. Не думаю, что на штыках Авакова удержится диктатура Зеленского. Да и не такой он уже и диктатор. Еще раз хочу подчеркнуть: Аваков, какой бы он ни был, несмотря на все его плюсы и минусы, не думаю, что он отдаст приказ открывать огонь по протестующим, потому что мы можем тогда потерять государство и все это понимают ", - подытожил Игорь Лапин.

Все предыдущие выпуски программы "Главное" можно посмотреть здесь .

Следите за самыми важными новостями Украины и мира вместе с "Еспресо.Захид"! Подписывайтесь на наш Telegram канал .