Кабмин запретил пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина

24 февраля, 2021, 15:57

Кабинет министров принял постановление, запрещающее пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина за исключением транзитных перевозок

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению. Во время заседания правительство одобрило постановление, запрещающее высадку и посадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы автомобилями, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрполитеном на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности COVID-19. Исключение составляют лишь транзитные перевозки.

"Всем нам известно о ситуации, которая происходит на Франковщине и разворачивается по отдельным регионам и территориям Украины. В связи с этим мы предлагаем ввести ограничительные меры по перевозке пассажиров пассажирским транспортом и внести изменения в постановление №1236, согласно которым на территории регионов , где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном ", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, по его словам, запрещаются перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.

Вместе с тем, отмечается, что перевозка служебными и арендованными авто предприятий, учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Национальной полиции. Также разрешаются перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздрава, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.

Напомним, со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин с делением на "цветные" карантинные зоны.

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