Грузия с 1 марта откроет границы для украинцев, но с ограничениями

24 февраля, 2021, 15:16

Грузия с 1 марта позволит украинцам въезд воздушным путем и при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Согласно сообщению, граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии также придется пройти повторное тестирование за свои деньги.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев останутся закрытыми.

В издании напомнили, что ранее Грузия упростила правила въезда для граждан Европейского Союза, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в государство также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

Кроме того, Грузия с 1 февраля сняла ограничения на международное регулярное авиасообщение.

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