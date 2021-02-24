Глухота и диарея: в Закарпатской области обнаружили новые симптомы мутировавшего коронавируса

24 февраля, 2021, 14:57

Медики Закарпатья заявили, что у пациентов с коронавирусом есть новые симптомы: глухота, диарея, рвота

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный на брифинге, передает Укринформ.

"Медики, которые работают с ковидными больными, говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы - это рвота, диарея и глухота. Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, некой тугоухости. То есть, симптомы другие, не классические, как мы видели полгода назад", - сообщили в ОГА.

Пшеничный отметил, что по словам медиков, прошла не только мутация вируса, но и адаптация к лечению.

"COVID-19 сейчас не столь чувствителен к тем методам лечения, которыми мы пользовались еще пару месяцев назад. Поэтому так много тяжелых пациентов в больницах. Также медики отмечают иную быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом", - отметил он.

По его словам, если раньше в группу риска относили людей 60+, то сейчас статистика коронавируса омолодилась. В группу риска теперь относят людей из категории после 55 лет.

Напомним, власти Ирака сообщили, что в стране обнаружили "британский" штамм коронавируса.

Индийские врачи зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавирусной болезни в стране.

18 февраля врачи Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса B.1.525.

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