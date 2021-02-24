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Espreso.tvСпортГлавное - это то, что на трибунах наконец появились болельщики, - президент "Десны" в "Футбольном формате"

Главное - это то, что на трибунах наконец появились болельщики, - президент "Десны" в "Футбольном формате"

Владимир Левин
фото: ФК "Десна" (Чернігів)
Президент ФК "Десна" (Чернигов) Владимир Левин поделился впечатлениями о матча с "Динамо" и поздравил главного тренера команды с Днем рождения

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Главное - это то, что на трибунах наконец появились болельщики. Было много эмоций. Обе команды показали отличный результат. "Десна" и "Динамо" продемонстрировали нам качественную игру, они играли на равных. Счет 1: ? Это также отличный результат для нас", - положительно отреагировал на ничью Владимир Левин.

Также президент ФК "Десна" поделился своим мнением относительно поведения зрителей, которые бросали снежки с трибун.

"Единственное, что не понравилось - это снежки, которые болельщики бросали в игроков и арбитров. Это очень грубо с их стороны, неуважение. С этим нам нужно работать", - сказал он.

"Отдельно хочу поздравить с Днем рождения нашего уважаемого тренера. "Десна" - это Александр Рябоконь, УПЛ - это Рябоконь. На сегодняшний день он показывает колоссальный результат", - лично поздравил Владимир Левин главного тренера ФК "Десна" Александра Рябоконя в эфире "Футбольного формата".

  • Напомним, в 15-м туре УПЛ "Десна" отобрала очки у "Динамо", сыграв вничью 1:1 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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