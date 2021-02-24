Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности России к массовой кибератаке на ресурсы правительства США

24 февраля, 2021, 07:30

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания располагает доказательствами причастности России к массовой хакерской атаке на системы правительства США, которая была совершена в декабре 2020 года

Об этом Смит сообщил во время показаний в комитете Сената, передает РБК-Украина.

В то же время специалист по кибербезопасности, глава компании FireEye Кевин Мандиа уточнил, что при хакеры использовали инструменты, похожие на те, что использует Россия.

"Инструменты, которые использовались при взломе не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран", - добавил Мандиям.

Напомним, 17 декабря 2020 года канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения.

Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа 9 месяцев не замечала присутствия хакеров в системе госучреждений США.

В январе 2021 года советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия получит ответ на хакерскую атаку госорганов США в течение нескольких недель.

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