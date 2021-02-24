Если бы Зеленский взял Стерненко на поруки, то было бы ясно, что президент не желает такого приговора, - Портников

24 февраля, 2021, 16:52

Об этом он заяявив в эфире программы "Итоги" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Он отметил, что в окружении Зеленского могут быть как люди с каким-то своим патриотическим мотивам и люди, которые имеют четкие связи с прошлым и могут иметь пророссийские коннотации.

"Это все абсолютно реалистичная вещь. И вот тогда мы говорим о контроле над судебной системой. О том, что суды пропитаны разной системой. Мы говорим, что Россия своей агентурой, можно сказать, пронизала все слои украинской элиты", - сказал Портников.

Журналист отметил, что приговор Стерненко происходил в очень удачный момент.

"Вот патриотическая общественность поддержала санкции против Медведчука и вот она во второй серии этого фильма под Офисом президента собирается проводить бессрочную акцию. Но начать подготовку к этой специальной операции, если это специальная операция, можно было не после того, как были введены санкции против Медведчука. А после того, как были введены санкции против телевизионных каналов. Помнишь, мы тогда говорили, что Владимир Путин собирал специальное совещание членов Советов безопасности в это время? А очевидно, что были какие-то совещания, о которых нам не сообщались", - заявил Портников.

Он отметил, что ситуация по приговору Стерненко могли разрабатывать российские спецслужбы, как только были введены санкции против Тараса Козака.

"Эту ситуацию с возможной реакцией, как надо действовать, могли разрабатывать (российские спецслужбы - ред.) с того момента как были санкции против Козака, а не против Медведчука. А уже когда произошли санкции против Медведчука - решили запускать этот механизм. И это не плохая, я бы сказал, с точки зрения спецслужб идея. Я считаю, что именно такой идеей нужно руководствоваться. Я имею в виду не только процесс против Стерненко. Я имею в виду в принципе надо делать что-то, чтобы поссорить президента Зеленского с демократическим лагерем. Это правильный подход. Правильный я имею в виду для России, не для нас с тобой ", - сообщил журналист.

На реплику ведущего Сергея Руденко, что Зеленский в ссоре с обоими лагерями - лагерем прокремлевских политиков и с национал-демократическим лагерем, он ответил: "Конечно! В этой ситуации, когда мы говорим о национал-демократическом лагере, он будет защищать Стерненко. А пророссийский лагерь уже к Зеленскому не вернется. После запрета каналов и санкций против Медведчука. Это такая реальность. И теперь возникает вопрос: На поддержке которого лагеря может основывать свою жизнь Зеленский?".

Порнтников отметил, что у Зеленского сейчас есть немало возможностей выйти из ситуации по приговору Стерненко.

"Потому что будет еще кассация. Будет еще возможность помилования президентом Стерненка. Я скажу тебе, как было можно очень легко решить эту ситуацию. Если бы президент, или какая-то веская фигура из окружения президента взяла Стерненко на поруки, всем бы стало ясно, что президент не желает такого приговора, что он осознает, что происходит с судом. Президент этого не делает. Президент молчит. И в результате не просто теряет инициативу, но и подтверждает подозрения своих оппонентов, что он причастен к этому приговору", - добавил он.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.

7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда. Стерненко прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

прокомментировал приговора суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов. Впоследствии, протестующие вышли на акции протеста. В Киеве на Банковой произошли столкновения. Пострадали более 10 человек. Активисты объявили бессрочную акцию протеста.

По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начато уголовное производство .

начато уголовное производство . Руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента Сергей Кошман написал заявление об увольнении из-за приговора активисту Сергею Стерненко.

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