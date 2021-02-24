Экс-тренер "Шахтера" может заменить Зидана в "Реале"

24 февраля, 2021, 15:18

"Реал" рассматривает кандидатуру португальского тренера Паулу Фонсеки в качестве возможной замены французу Зинедину Зидану

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По информации издания, главный тренер итальянской "Ромы" является одним из кандидатов на приглашение в "Реал". Мадридцы следят за его работой в Риме.

Зинедин Зидан рискует остаться без работы, если завершит нынешний сезон без единого трофея.

Контракт Паулу Фонсеки с "Ромой" рассчитан как раз к лету 2021 года, но имеет опцию автоматического продления, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Сейчас "Реал" идет вторым в чемпионате Испании и отстает от лидера - "Атлетико" - на 3 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы встретятся с итальянской "Аталантой". Первая игра состоится сегодня в 22:00 в Бергамо.

"Рома" идет в чемпионате Италии четвертой и находится в "зоне ЛЧ".

47-летний Паулу Фонсека работал главным тренером "Шахтера" в 2016 - 2019 годах.

2 февраля стало известно, что Зидан будет уволен из "Реала" , если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb