Экс-тренер "Шахтера" может заменить Зидана в "Реале"
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
По информации издания, главный тренер итальянской "Ромы" является одним из кандидатов на приглашение в "Реал". Мадридцы следят за его работой в Риме.
Зинедин Зидан рискует остаться без работы, если завершит нынешний сезон без единого трофея.
Контракт Паулу Фонсеки с "Ромой" рассчитан как раз к лету 2021 года, но имеет опцию автоматического продления, если команда выйдет в Лигу чемпионов.
Сейчас "Реал" идет вторым в чемпионате Испании и отстает от лидера - "Атлетико" - на 3 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы встретятся с итальянской "Аталантой". Первая игра состоится сегодня в 22:00 в Бергамо.
"Рома" идет в чемпионате Италии четвертой и находится в "зоне ЛЧ".
47-летний Паулу Фонсека работал главным тренером "Шахтера" в 2016 - 2019 годах.
- 2 февраля стало известно, что Зидан будет уволен из "Реала" , если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.
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